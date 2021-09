Börse Anleger gehen vor Bundestagswahl in Deckung Vor der Bundestagswahl hat der Dax am Freitag seine Vortagesgewinne fast komplett wieder abgegeben. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Bundestagswahl Merkel ruft CDU und CSU zu gemeinsamem Wahlkampf-Schlussspurt auf Kanzlerin Angela Merkel hat CDU und CSU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...