WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will ein "neues Kapitel" in den Beziehungen zu Indien aufschlagen. "(Wir) stellen uns gemeinsam einigen der schwierigsten Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt, angefangen mit der gemeinsamen Verpflichtung, die Corona-Pandemie zu beenden", sagte Biden bei einem Treffen mit Indiens Premierminister Narendra Modi am Freitag im Weißen Haus in Washington. Er sei überzeugt, dass unter Bidens Führung das Verhältnis der beiden Staaten noch enger werde, sagte Modi. Im Anschluss an das gemeinsame Treffen stand ein Gipfeltreffen der Regierungschefs aus Japan, Australien und Indien im Weißen Haus an.

Biden sprach bei der Zusammenkunft mit Modi auch über Menschen mit dem Nachnamen Biden in Indien. Die indische Presse habe ihm einst gesagt, es gebe fünf Menschen mit diesem Nachnamen dort. Biden erzählte weiter von einem Kapitän Biden, der eine Inderin geheiratet habe. "Ich habe es nie geschafft, dieser Sache auf die Spur zu kommen. Der ganze Zweck dieses Treffens ist also, dass er (Premier Modi) mir hilft, das Rätsel zu lösen", scherzte Biden. Modi erklärte daraufhin, Dokumente mitgebracht zu haben, die in dieser Angelegenheit helfen könnten. "Sind wir verwandt?", fragte Biden scherzhaft und lachte. "Ja", sagte Modi ebenfalls witzelnd.

"Spaß beiseite, ich glaube, dass die Beziehungen zwischen Indien und den Vereinigten Staaten, den größten Demokratien der Welt, stärker, enger und fester werden, und ich denke, dass dies der ganzen Welt zugute kommen kann", betonte Biden. Modi sagte, der Handel zwischen den USA und Indien werde weiter an Bedeutung gewinnen - man ergänze sich auf diesem Gebiet gegenseitig./nau/DP/jha