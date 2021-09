von B. Bomke, A. Höß, F. Petruschke und M. Reim, Euro am Sonntag Sind Sie für die Abschaffung der Schaumweinsteuer? Falls ja und falls alle anderen Themen für Sie völlig unwichtig sind, wählen Sie bei der Bundestagswahl am 26. September AfD, FDP oder Linkspartei. Die drei fordern in ihren Wahlprogrammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...