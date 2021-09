Gegensätze ziehen sich an? Das kann man natürlich so und so sehen. Als Foolisher Investor weißt du mit Sicherheit: Es gibt die eine oder andere Sache, die manchmal ein wenig paradox ist. Alleine der Blick auf viele Aktien kann teure und günstige Bewertungen offenbaren, je nach Interpretation. Allerdings sind Gegensätze Teil unseres Lebens. Auch als Investor. Riskieren wir einen Blick auf drei solcher Dinge, die sogar deine Rendite beeinflussen können. Ganz zu schweigen von deinem Ansatz. Gegensätze: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...