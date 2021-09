Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Nach einem etwas holprigen Start beendet der ATX die Woche letztendlich doch noch mit einem Plus von 1%. Auf Basis der Schlusskurse markierte der österreichische Leitindex am Donnerstag einen neuen Jahreshöchststand. Die kurzfristig in den negativen Bereich abgedrifteten technischen Indikatoren erholen sich schnell, der MACD ist, so wie andere Indikatoren, kurz davor, ein Kaufsignal zu generieren. Wir können nur wiederholen, was wir bereits in der letzten Woche an dieser Stelle erwähnt haben. Der ATX nähert sich schrittweise seinem 10-Jahres-Hoch, das bei knapp über 3.700 Punkten liegt. Es ist aus unserer Sicht nur eine Frage der Zeit, bis diese Marke überwunden wird."

