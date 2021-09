Es kostet Zeit und Einsatz, das Wissen um die gegenseitige Verlässlichkeit aufzubauen. Doch Vertrauen gehört zu den wichtigsten Schmiermitteln unserer Gesellschaft. Was es bringt und wie ihr klug investiert. Vertrauen ist eine Wertanlage. Wer einer anderen Person vertraut, der geht davon aus, dass sie sich auf eine bestimmte Art verhalten wird und dass dieses Verhalten in der Regel den gemeinsamen Zielen oder dem gemeinsamen Wohlbefinden dienen wird. Menschen, die einander vertrauen, arbeiten deshalb besser zusammen, die Arbeit fühlt sich besser an und das berufliche Sozialleben auch. Das Phänomen ...

