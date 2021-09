Mit der Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns Lundin Mining war in den letzten Wochen und Monaten kein Blumentopf zu gewinnen. Mit der Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns Lundin Mining war in den letzten Wochen und Monaten kein Blumentopf zu gewinnen. Ob sich daran so schnell etwas ändern wird, bleibt abzuwarten, nachdem sich die charttechnische Lage der Aktie zuletzt noch einmal deutlich eintrübte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...