Wer auf der Suche nach einer konservativen Anlage ist, aber trotzdem nicht auf die Börse verzichten will, sollte sich bei solchen Unternehmen umsehen, die schon lange existieren und seit jeher blendende Umsätze erwirtschaften.Ein Paradebeispiel dafür ist der US-amerikanische Burgergigant Mc Donalds (US5801351017), der mittlerweile eine Firmenhistorie von mehr als 65 Jahren vorzuweisen hat. In dieser Zeit entwickelte sich der Konzern zu einer Marke, die heute in quasi jedem Land der Welt vertreten beziehungsweise bekannt ist.Diese schiere Marktmacht bringt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...