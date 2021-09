Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Zinswende? Verschoben auf St. NimmerleinIn welchem Börsenzyklus befinden wir uns gerade? Wie kann man sich vor Inflation schützen? Wann sind Aktien teuer? Was sollte ein Vorsorgeportfolio unbedingt enthalten? Kommt die Zinswende nie? Frage über Fragen und noch mehr Fragen, die wir an Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H gestellt haben. Wie auch immer man sein Vorsorge-Portfolio zusammenstellt, mit Einzelaktien, gemanagten Fonds oder Exchange Traded Funds, die einem Index folgen. Wichtig ist, dass man seinen langfristigen Investmentplan immer im Hinterkopf hat und sich weniger an die tagesaktuelle Verfassung der Kapitalmärkte ...

