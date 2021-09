In der Reihe "Was macht eigentlich … ?" stellen wir regelmäßig einen digitalen Beruf vor und erklären, was zu seinen Aufgaben gehört und was er mitbringen sollte. Dieses Mal geht es um den Solution-Engineer. Wer den perfekten Mix zwischen Technik und Business sucht, sollte sich den Beruf des Solution-Engineers einmal näher ansehen. Für ihn ist es nicht unüblich, beispielsweise verschiedene technische Elemente für eine kommende Produktdemo zu programmieren. Nach der Reise zum Kunden präsentiert er sein Werk im Duo mit seinen Kollegen aus dem Vertrieb. Anschließend kann er Fragen zur Wirtschaftlichkeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...