Die Juso-Initiative "Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern (99-Prozent-Initiative)" hat am Sonntag an der Urne nicht bestanden.Bern - Die Juso-Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern (99-Prozent-Initiative)» hat am Sonntag an der Urne nicht bestanden. Nach einer ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 12.30 Uhr legten lediglich 34% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein Ja in die Urne - 66% der Abstimmenden lehnten sie ab. Der Fehlerbereich liegt derzeit noch bei +/- 3%.

