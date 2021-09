ESSEN (dpa-AFX) - 'Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung' zur Bundestagswahl

Natürlich könnte Laschet Gespräche mit Grünen und Liberalen einfädelt. Doch solch ein Jamaika-Bündnis birgt Unwägbarkeiten. Grüne Klima-Forderungen würde Lindner noch akzeptieren, aber schon beim Mindestlohn wird er sich sperren. Auch Olaf Scholz kann mit Grünen und FDP reden. Aber auch da steht Lindner vor: Zwei eher "linke" Partnern werden ihm nicht behagen. Enttäuscht müssen die Grünen sein. Und sicher werden in der Partei bald unangenehme Fragen auftauchen. Hätte Habeck es besser gemacht? Jedenfalls scheint das Thema "Klimaschutz" nicht so viele Menschen beeindruckt zu haben, wie Frau Baerbock und ihre Mitstreiter es erhofft hatten. Das schließt natürlich nicht aus, dass dennoch viele Wählerinnen und Wähler Veränderungen in der Klimapolitik wünschen - aber eben nicht so radikal wie von den Grünen verlangt. Diese Erkenntnis wird übrigens den jungen Anhängern von "Fridays for Future" zu schaffen machen. Die meisten von ihnen sind noch zu jung zum Wählen./yyzz/DP/zb