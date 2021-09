The First of Long Island Corporation (ISIN: US3207341062, NASDAQ: FLIC) zahlt am 18. Oktober 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 US-Dollar aus und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 5,3 Prozent oder 1 US-Cent. Record day ist der 8. Oktober 2021. Im Vorquartal kamen 0,19 US-Dollar zur Auszahlung. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim ...

