Nayib Bukele, Präsident von El Salvador, hat behauptet, dass 2,1 Mio. Bürger die neue, von der Regierung unterstützte Krypto-Wallet Chivo nutzen. In einem Tweet deutete er den offensichtlichen Erfolg von Bitcoin im Land an. El Salvador hat vor Kurzem, am 7. September 2021, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und das als erstes Land weltweit. Bukele feiert seinen Erfolg auf Twitter Am Samstagnachmittag teilte Präsident Nayib Bukele ein Update zum Bitcoin-Move seines Landes mit seinen 2,9 Mio. Twitter-Followern. Mehr zum Thema Krypto-News im Überblick: Der tägliche Newsblog rund um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...