Aktien: Biontech beantragt bei EMA Booster-Impfung

Nachdem kürzlich die US-Gesundheitsbehörde gegen eine dritte Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff von Biontech gestimmt hat, gehen die Konzerne jetzt in Europa neue Wege. Die Aktie fällt dennoch zurück. So hat Biontech bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA einen Antrag gestellt, eine sogenannte pauschale Booster-Impfung zu prüfen. Es geht um eine dritte Impfung für vollständig Geimpfte über 16 Jahren.

Nachdem die US-Gesundheitsbehörde sich gegen eine pauschale dritte Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer ausgesprochen hat, prüft nun die europäische Arzneimittelbehörde EMA einen Antrag der Impfhersteller für eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus. Für die Zulassung von Impfstoffen für Kinder unter elf Jahren erwartet die Behörde, dass Pfizer erste Daten zur Prüfung Anfang Oktober übermittelt. Das Unternehmen Moderna wolle diese im November vorlegen. Die Impfstoffe beider Hersteller sind bisher als einzige auch für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.

Die dritte sogenannte Boosterimpfung zum Schutz vor einer Corona-Infektion könnte vollgeimpften Personen ab 16 Jahre und frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gespritzt werden. Nach Bewertung der vom Hersteller vorgelegten Daten will die EMA Anfang Oktober über den Antrag entscheiden.

Unterdessen deuteten Ergebnisse einer neuen Studie des US-Centers of Disease Control (CDC) darauf hin, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer kürzer schützt als der von Moderna. Die Wissenschaftler konnten dabei zeigen, dass der Schutz von Biontech/Pfizer nach vier Monaten deutlich nachließ, was beim Moderna-Impfstoff nicht der Fall war. Auch produzierte der Moderna-Impfstoff höhere Antikörper-Level im Blut. Bei den Personen dagegen, denen Johnson & Johnson verabreicht wurde, war das Level an Antikörpern nach der Impfung deutlich niedriger als bei den Personen, die mit den beiden mRNA-Impfstoffen geimpft wurden.

Biontech-Aktie vor richtungsweisendem Test

Die Aktie von Biontech ist weiterhin in einer Konsolidierungsphase, fällt aber innerhalb dieses Seitwärtstrends zurück und steht kurz davor die Unterstützung bei knapp 320 Dollar zu testen. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und signalisiert einen baldigen Test der Unterstützung. Knapp unter 300 Dollar verläuft die Aufwärtstrendlinie als nächste Haltemarke.

