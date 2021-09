Die Immobiliengesellschaft arbeitet mit einem ersten Immobilienfonds am Markteintritt. Daher wurde ein Fondsleitungs- und Fondsmanagement-Team aufgebaut.Um auch operativ starten zu können, habe SPS mit Maximilian Hoffmann, Fabian Linke und Samuel Bergstein drei Spezialisten an Bord geholt, teilte SPS am Montag mit. Hoffmann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...