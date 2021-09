Das Aktienkapital von Santhera beläuft sich damit aktuell auf gut 54,6 Millionen Franken.Bereits am 24. September 2021 wurden knapp 2,7 Millionen Aktien aus dem genehmigten Kapital an Investoren ausgegeben, die Santhera-Aktien im Rahmen der am 20. September 2021 angekündigten Privatplatzierung gezeichnet hatten, teilte ...

