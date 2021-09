Auf der Fachpack zeigen Südpack und SN Maschinenbau eine vielseitig einsetzbare, PE-basierte Lösung für das Verpacken unterschiedlicher Pro-dukte in Beuteln. Das voll recyclingfähige Verpackungskonzept wird am Stand von SN Maschinenbau zu sehen sein.PE-basierte Folienkonzepte sind in vielen Ländern als recyclingfähig eingestuft und daher wie PP ein bevorzugtes Polymer insbesondere für international agierende Kunden. Speziell für das Verpacken in Beutel mit Zipperverschluss sind PE-basierte Materialstrukturen jedoch besonders interessant. Denn hierfür sind bereits ent-sprechende Zippersysteme auf ...

