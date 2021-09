Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vonseiten der Europäischen Zentralbank werden die inflationären Entwicklungen weiterhin kleingeredet, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe EZB-Präsidentin Lagarde verlauten lassen, dass insbesondere die Steuereffekte in Deutschland und die Ölpreisanstiege vorübergehenden Einfluss auf die Preisentwicklung hätten. Die Analysten hätten an dieser Stelle mehrfach dargelegt, dass dies zwar richtig sei, die Risiken für die Verbraucherpreise aber nicht nur auf der Unterseite zu suchen seien. So hätten die Ölnotierungen zuletzt kräftig zulegen können und weiteres Potenzial nach oben sei vorhanden. Zudem seien die Erdgaspreise stark gestiegen, was zwar nicht unmittelbar auf die Konsumenten überwälzt werden könne, aber den Preisdruck auf den Vorstufen erhöhe und mittelfristig auch bei Verbrauchern ankommen könne. ...

