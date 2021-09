Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der wackelnde chinesische Immobilienriese Evergrande ist beherrschendes Thema an den Anleihemärkten, so die Deutsche Börse AG."Die Nervosität ist hoch, auch wenn EZB-Chefin Christine Lagarde die Auswirkungen auf Europa für gering hält", bemerke Tim Oechsner, Rentenhändler bei Steubing. Auch Rainer Petz von Oddo BHF sehe das so: "Die Unsicherheit um China wirkt sich auf den ganzen Markt aus." ...

