DJ EUREX/Renten-Futures reagieren positiv auf deutsche Wahl

FRANKFURT (Dow Jones)--Positiv zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Der Wahlausgang in Deutschland kommt in Europa gut an. Die Schwäche der Konservativen dürfte dafür sorgen, dass die Geldpolitik der EZB weiter ungefragt durchgewinkt wird. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 170,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,68 Prozent und das Tagestief bei 170,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.400 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 44 Ticks auf 204,36 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 135,04 Prozent.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2021 02:44 ET (06:44 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.