München (ots) -Die neue Gesundheitsplattform gesund.de ist mit über 6.000 angeschlossenen Apotheken und über 100.000 verfügbaren Produkten gestartet. Endkunden sind von nun an unter www.gesund.de nur einen Klick von ihrer Apotheke vor Ort entfernt und können die Services nutzen, die sie gerade brauchen: von der Bestellung eines Medikaments, über die digitale Übermittlung von Rezepten bis zum Botendienst der Apotheke ihres Vertrauens. Schnell, sicher, zuverlässig.Damit erreicht gesund.de den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur Vision, Gesundheit ein Zuhause zu geben - lokal und digital. Seit Mai ist die gesund.de App kostenlos in den App Stores verfügbar und der jetzt gestartete Online-Marktplatz ist der nächste große Schritt für das Start-up, das Gesundheitsversorger und -services in Deutschland digital auf einer Plattform erreichbar macht. Künftig werden neben den Apotheken auch Sanitätshäuser, Ärzte und weitere Gesundheitsversorger auf dem gesund.de Marktplatz angebunden und damit für die Nutzer jederzeit adressierbar. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Gesundheitsservices wie die elektronische Gesundheitsakte, Terminvereinbarungen und Gesundheitsinformationen.Der lokale Ansatz, mit einem Online-Marktplatz die Vor-Ort-Apotheken zu stärken und die hohe Convenience für Nutzer sind gesund.de dabei besonders wichtig. "Der Online-Einkauf in Apotheken ist über gesund.de bequem und sicher. Wir vernetzen mit gesund.de über 6.000 Apotheken mit 83 Millionen Menschen. Mit wenigen Klicks kommt der Kunde nun so einfach und schnell wie noch nie zu seinem Medikament und stärkt dabei seine Apotheke um die Ecke", sagt Maximilian Achenbach, Geschäftsführer von gesund.de.Online bestellen und dabei von den starken Services der stationären Apotheken profitierenDie neuartige integrierte Such-Technologie auf gesund.de ermöglicht es, mit einem Klick in Sekundenbruchteilen umfassende Informationen zu Produkten, Apotheken und weitere relevante Inhalte zu finden. Auf dem Marktplatz von gesund.de können Kunden Arzneimittel und Gesundheitsprodukte bei der Apotheke ihres Vertrauens bequem und sicher online bestellen. Dabei können sie auf über 100.000 Produkte der Apotheken zugreifen. Nach der Produktauswahl sehen die Kunden, wann das gewünschte Medikament bei den Apotheken im Umkreis verfügbar ist und welche Apotheken bspw. einen Botendienst anbieten. Die gewünschten Produkte können dann über Online-Payment bezahlt und auf Wunsch auch bis nach Hause geliefert werden. Innerhalb weniger Stunden werden die Kunden von den Apotheken versorgt.E-Rezepte online in der Apotheke des Vertrauens einlösenEine zentrale Funktion ist die Möglichkeit, Rezepte per integrierter Scan- und Uploadfunktion zu digitalisieren und an die gewünschte Apotheke zu schicken. Doppelte Wege gehören damit der Vergangenheit an und Nutzer und Apotheke stehen auch digital im engen Austausch miteinander: Der Kunde kann direkt mit der Apotheke online kommunizieren und individuelle Nachrichten zur Rezepteinlösung schicken."Das Konzept des gesund.de Marktplatzes ist ganz auf die Erwartungen und Bedürfnisse der Endkunden für ein optimales Kundenerlebnis ausgerichtet und zukunftssicher für das E-Rezept vorbereitet, das ab Januar eingeführt wird", unterstreicht Achenbach. "Unser Online-Marktplatz bietet den Nutzern eine optimale Transparenz: Er erfährt, welche Services und Mehrwerte die Apotheken anbieten, konkrete Angaben zur Artikelverfügbarkeit und Preise, sowie auf Wunsch auch die Lieferdauer per Botendienst. Es gibt eine Stammapotheken-Funktion und die Möglichkeit, die Zufriedenheit mit dem Apothekenservice in einer Bewertung auszudrücken. Zudem ist gesund.de mit dem renommierten Gütesiegel für Käuferschutz von Trusted Shops zertifiziert", erläutert Achenbach weiter.Über gesund.degesund.de bringt Endverbraucher mit unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärzten und weiteren Heilberuflern zusammen. Unter dem Motto "Gesundheit hat ein Zuhause" schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für die Menschen in Deutschland. Für Patienten und die lokalen Leistungserbringer bietet gesund.de Mehrwerte im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung des Gesundheitssystems und der Einführung des E-Rezepts. Die gesund.de App ist seit Mitte Juni in den App-Stores verfügbar. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp. Weitere Infos unter www.gesund.de und gesund-apotheke.de sowie hier (https://youtu.be/UkADdJreE9I) im Video-Spot.Pressekontakt:Diane RiedelGfD Gesundheit für Deutschland GmbH & Co. KGMobil: +49 173 376 7858E-Mail: diane.riedel@gesund.dewww.gesund.de