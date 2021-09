Berlin (ots) -Zum vorläufigen Wahlergebnis der Bundestagswahl am 26. September 2021 sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands:"Der TÜV-Verband gratuliert dem Wahlsieger Olaf Scholz und der gesamten Partei zur erfolgreichen Wahl. Wir gratulieren aber auch allen anderen demokratischen Parteien für diesen engagierten und über weite Strecken fairen Wahlkampf. Besonders erfreulich ist, dass es keinen Zuwachs bei antidemokratischen Parteien gab.Jetzt kommt es darauf an, zügig Koalitionsgespräche aufzunehmen und eine Regierung in Deutschland zu bilden. Eine wochenlange Hängepartie wie nach der letzten Wahl darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen schnell eine handlungsfähige Regierung, um Deutschland bei den zentralen Themen Klimaschutz, der Digitalisierung und der Mobilitätswende voranzubringen."Zukunft Deutschland: Policy Sheets 2021-2025Die Forderungen und Handlungsempfehlungen des TÜV-Verbands für 14 Handlungsfelder von der Digitalisierung über die Mobilität bis zur Produktregulierung für die kommende Legislaturperiode sind abrufbar unter:https://www.tuev-verband.de/zukunft-deutschlandÜber den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e. V. vertritt die politischen und fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband setzt sich für technische und digitale Sicherheit bei Produkten, Anlagen und Dienstleistungen durch unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung ein. Mit seinen Mitgliedern verfolgt der TÜV-Verband das Ziel, das hohe Niveau der technischen Sicherheit in unserer Gesellschaft zu wahren und Vertrauen für die digitale Welt zu schaffen.Weitere Informationen unter www.tuev-verband.dePressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V.Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT 030 760095-320, E presse@vdtuev.dewww.tuev-verband.de | www.twitter.com/tuevverbandOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5030418