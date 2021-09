Die Wahl ist vorbei, ein Unsicherheitsfaktor weniger für den Deutschen Aktienindex - was sich sofort in einer kleinen Erleichterungsrally niederschlägt. Ob dieser Effekt anhält, bleibt abzuwarten. Zumindest aber zeigt die erste Reaktion, dass die mittelfristige Tendenz vorerst nicht in Gefahr kommt. Von Andreas Büchler

Den vollständigen Artikel lesen ...