Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Gewinnen in die neue Woche. Nach der schwachen Vorwoche komme es zu einer technischen Gegenbewegung, heisst es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Gewinnen in die neue Woche. Nach der schwachen Vorwoche komme es zu einer technischen Gegenbewegung, heisst es am Markt. Dabei sei hilfreich, dass es über das Wochenende weder bei den deutschen Bundestagswahlen noch bezüglich der Entwicklung um den in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande negative Überraschungen gegeben habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...