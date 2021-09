Die alte Bundesregierung hat vor kurzem noch zusätzliche Milliardengelder für den Klimaschutz im Gebäudesektor in Aussicht gestellt. Die Bundestagswahl am Sonntag hat zwar noch keine Sicherheit gebracht, wer Deutschland künftig regieren wird. Das Ergebnis zeigt aber: Klimapolitik und Umweltschutz werden auch in den kommenden Jahren im Fokus der Regierung stehen. Beim AKTIONÄR steht ein potenzieller Profiteur auf der Empfehlungsliste, der dank seiner breiten Produktpalette eine führende Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...