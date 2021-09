DJ WAHL21/Scholz: Wähler haben SPD, Grünen und FDP Regierungsauftrag gegeben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht nach dem Sieg seiner Partei bei der Bundestagswahl einen klaren Regierungsauftrag für eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Er appellierte zudem an die Union, sich dem Votum der Wähler zu beugen und in die Opposition zu gehen. "Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie haben drei Parteien gestärkt: Die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben: Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen", erklärte Scholz im Willy-Brandt-Haus.

Nach dem vorläufigen Endergebnis der Bundestagswahl hat die SPD gewonnen und liegt mit 25,7 Prozent vor CDU/CSU, die 24,1 Prozent der Stimmen erhielten. Die Grünen erreichten 14,8 Prozent, gefolgt von der FDP mit 11,5 Prozent und der AfD mit 10,3 Prozent. Die Linke landete bei 4,9 Prozent.

"CDU/CSU haben nicht nur erheblich an Stimmen verloren, sondern sie haben tatsächlich auch die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger bekommen: Sie sollen jetzt nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen", erklärte Scholz.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat am Sonntagabend angekündigt, dass CDU/CSU eine unionsgeführte Bundesregierung in einem Bündnis mit den Grünen und der FDP anstrebten.

September 27, 2021 03:44 ET (07:44 GMT)

