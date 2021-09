Während sich die schweizer Heizölpreise über das Wochenende bis zum Montagmorgen auf Ihrem Zwei-Jahres-Hoch ausruhen, steigen die Preise in Deutschland und Österreich weiterhin an. Österreich setzt auch heute wieder ein neues Jahreshoch, während in Deutschland erneut der höchste Stand seit 2019 und damit fast drei Jahren, verzeichnet wird. Die Woche startet mit erneuten Preissteigerungen für Rohöl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...