Münster (ots) -Die letzte September-Ziehung der Lotterie Eurojackpot brachte für einen Tipper aus Finnland den großen Gewinn: Sein Spielauftrag stimmte mit allen gezogenen Gewinnzahlen 12-22-35-38-49 sowie den beiden Eurozahlen 5 und 10 überein. Sein Jackpotgewinn beläuft sich auf 22.170.100,80 Euro.Zweiter Jackpot-Treffer des Jahres in FinnlandIm laufenden Jahr 2021 konnte somit zum zweiten Mal ein Spielteilnehmer aus Finnland den Jackpot in der Gewinnklasse 1 treffen. Neben dem aktuellen 22-fachen Neu-Millionär hatte Mitte August ein weiterer Finne das Spielglück auf seiner Seite und teilte sich den damaligen 90-Millionen-Jackpot mit einem Gewinner aus Polen.Vier Großgewinne in DeutschlandBei der aktuellen Ziehung am 24. September erzielten auch vier deutsche Spielteilnehmer Hochgewinne. Im zweiten Rang gehen jeweils 492.365,50 Euro nach Baden-Württemberg (2x) und Nordrhein-Westfalen (2x).Am kommenden Freitag (1. Oktober) startet der Eurojackpot mit einer Jackpotsumme von 10 Millionen Euro in den neuen Monat. Tipps können in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.