Am Tag nach der Bundestagswahl ist die Stimmung an der Börse in Frankfurt gut. Der deutsche Leitindex klettert im frühen Handel um knapp ein Prozent. Noch deutlicher nach oben geht es mit der Aktie des Chemieriesen Covestro. Denn die Anteile der Leverkusener erhalten Rückenwind in Form eines bullishen Analystenkommentars. So hat die Baader Bank die Papiere nun auf ihre "Top Picks List" gesetzt. Analyst Markus Mayer bekräftigte das Kursziel von 75 Euro, sein Anlagevotum lautet unverändert "Buy". ...

