Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat darauf gepocht, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Wer nicht Kanzler werden solle, sei sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. "Gewollt ist, dass das jemand administriert, dass jemand die Richtlinien dieser Politik bestimmt, der es kann, und das ist Olaf Scholz", erklärte er bei einem Statement mit Scholz im Willy-Brandt-Haus. "Olaf Scholz muss vor diesem Hintergrund der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein."

Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), sagte bei der Veranstaltung: "Die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler von Deutschland wird, und das muss er auch werden." Bei der SPD liege ganz klar der Regierungsauftrag. "Der zukünftige Kanzler soll Olaf Scholz sein." SPD-Co-Chefin Saskia Esken sprach von einem "historischen Tag für die SPD".

Scholz hatte zuvor erklärt, er sehe nach dem Sieg seiner Partei bei der Bundestagswahl einen klaren Regierungsauftrag für eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP und an die Union appelliert, sich dem Votum der Wähler zu beugen und in die Opposition zu gehen. "Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll", so Scholz. "CDU/CSU haben nicht nur erheblich an Stimmen verloren, sondern sie haben tatsächlich auch die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger bekommen: Sie sollen jetzt nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen."

