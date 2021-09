Die Konsolidierung auf hohem Niveau bei DAX und Co scheint beendet. Die Verunsicherung der Anleger wächst. Doch auch in diesem Umfeld haben einige Nebenwerte das Potenzial, ihre Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Nachholeffekte und eine gesteigerte Umsetzungsdynamik der Kunden haben GFT Technologies 2021 bisher kräftig in die Karten gespielt. Mit 18 Prozent Umsatzwachstum hat der Spezialist für die digitale Transformation im ersten Halbjahr ordentlich aufgedreht. Das Ende der Fahnenstange ist damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...