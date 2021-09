Emissionsvolumen deutlich erhöht - die IuteCredit Group hat ihre neue Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) im Volumen von 75 Mio. Euro platziert. Die Anleihe-Emission (öffentliches Angebot an Privatanleger in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland) war deutlich überzeichnet, so dass IuteCredit das Anleihevolumen von zunächst 50 Mio. Euro auf 75 Mio. Euro erhöht hat. Der finale Zinskupon der Anleihe wurde auf 11% ...

