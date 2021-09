Bonn (ots) -Für Kinder und Jugendliche der Klassen vier bis sechs gibt es ab sofort die Fremdsprachen-Challenge Wingy Wombat. Das neue Online-Angebot von Bildung & Begabung, der zentralen Anlaufstelle für Begabungsförderung in Deutschland, ermöglicht einen niedrigschwelligen, mehrsprachigen und spielerischen Zugang zu anderen Kulturen und Sprachen.Unter www.wingy-wombat.de erhalten Schülerinnen und Schüler am Übergang von Primarstufe zu Sekundarstufe I die Chance, ihr Vorwissen über Sprachen und Mehrsprachigkeit zu zeigen. Dazu zählen auch Sprachen, die sie (noch) nicht in der Schule, aber in ihrem lebenswirklichen Umfeld erworben haben. Die Aufgaben fokussieren Sprachbewusstheit, nicht Sprachkompetenz, und sind ohne spezielle Vorkenntnisse durch Schlussfolgern zu lösen. Der Zugang zur Plattform ist niedrigschwellig, heißt: Das Anmeldeverfahren ist bewusst einfach gehalten. Auch eine mehrmalige Teilnahme ist möglich. Wer die Aufgaben löst, bekommt als Anerkennung eine Urkunde, die man abspeichern oder ausdrucken kann."Unsere neue Fremdsprachen-Challenge soll Spaß und Lust auf Sprachenlernen und Mehrsprachigkeit machen", erklärt Bernhard Sicking, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen bei Bildung & Begabung. "Damit möchten wir bei den Kindern und Jugendlichen vorhandenes oder noch nicht bewusstes Wissen über Sprache aktivieren. Mit Wingy Wombat, der Figur, die die Schülerinnen und Schüler dabei begleitet, möchten wir positive Rückwirkungen auf das sprachliche Selbstkonzept der Teilnehmenden erzielen."Das Konzept des neuen Sprachenwettbewerbs wurde von einem Team von Sprachexpertinnen und Sprachexperten unter der Leitung von Prof. Dr. Ingrid Gogolin (Universität Hamburg) erarbeitet. Für den Wettbewerbslauf 2022 wird das Team neue Aufgaben erarbeiten.Über den Bundeswettbewerb FremdsprachenWingy Wombat ist die Vorstufe zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen gehört zu den traditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland. Der Leistungswettbewerb fördert junge Sprachtalente und möchte Neugier auf fremde Sprachen und Kulturen wecken. Die Anmeldephase für den Wettbewerbslauf 2021/2022 läuft noch bis zum 6. Oktober 2021. Zur Auswahl stehen die Kategorien SOLO (Klasse 8 bis 13) und TEAM (Klasse 6 bis 10). Ausgerichtet wird der Wettbewerb von Bildung & Begabung.www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.Pressekontakt:Konrad HünerfeldLeiter KommunikationTel.: (0228) 959 15-62Mail: presse@bildung-und-begabung.deSocial Mediawww.facebook.com/BildungBegabungwww.twitter.com/BildungBegabungwww.instagram.com/BildungBegabungOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82114/5030486