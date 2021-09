München (ots) -Der goldene Oktober bringt auch ohne Wiesn einige Schmankerl auf Joyn und bei Joyn PLUS+: Den Anfang macht die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft - Tom Holland als Spider-Man in "Spider-Man: Far From Home" ab 1. Oktober bei Joyn PLUS+. Anschließend können sich Fans von "The Voice of Germany" auf ein besonderes Highlight freuen: Am 7. Oktober startet die elfte Staffel der erfolgreichen Castingshow auf Joyn. Die 12sPro geht am 8. Oktober ein letztes Mal auf Klassenfahrt in der zwölften Staffel "Krass Klassenfahrt" exklusiv und kostenlos auf Joyn. Ab 14. Oktober wird es besonders spannend in der neuen Thriller-Serie "Blackout" mit Moritz Bleibtreu exklusiv bei Joyn PLUS+. Abschließend gibt es wieder viel Trubel bei den Schüler*innen des F.LY in der dritten Staffel "Das Internat" ab 25. Oktober auf Joyn."Blackout" - das neue Original nach dem Bestseller von Marc Elsberg ab 14. Oktober exklusiv bei Joyn PLUS+Was passiert, wenn in ganz Europa der Strom ausfällt und für Wochen nicht wiederkommt? Die sechsteilige Serie "Blackout", basierend auf dem Millionen-Bestseller von Marc Elsberg, erzählt dieses Thrillerszenario - ab dem 14. Oktober exklusiv bei Joyn PLUS+. An der Seite von Moritz Bleibtreu spielen hochkarätige Schauspieler*innen wie Marie Leuenberger, Heiner Lauterbach, Jessica Schwarz, Barry Atsma, Stephan Kampwirth, Herbert Knaup und viele weitere. Die High-End-Serie ist ein faszinierendes psychologisches Porträt einer Gesellschaft im Ausnahmezustand und ein hochgradig packender Thriller, der das Schlimmste, aber auch das Beste im Menschen zeigt."Das Internat", Staffel 3 - mit der neuen Staffel sind die Sommerferien für zahlreiche Social-Media-Stars vorbei, ab 25. Oktober exklusiv auf JoynDie Erfolgsserie "Das Internat" geht auf Joyn mit 24 neuen Folgen in die dritte Staffel. Nachdem die Schüler*innen des F.LY vom Ökozentrum wieder zurück im Internat sind, sorgen dort überkochende Gefühle, ein neuer Mitschüler und ein Kurztrip für Trubel. Neben vielen lustigen und schönen Momenten erleben die Schüler*innen in dieser Staffel auch viele ernste Situationen. So greift die Serie relevante Themen wie Catcalling, sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Homophobie auf."Krass Klassenfahrt", Staffel 12 - zwölf neue Folgen der beliebten Influencer-Serie ab 8. Oktober exklusiv auf JoynEs ist die letzte Klassenfahrt für die 12sPro, die alle nochmal so richtig genießen wollen. Doch Frau Bra, die dieses Mal gefühlt die strengste Lehrerin von allen ist, droht ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Während die einen ihren persönlichen Hot Girls Summer nachholen wollen, ziehen andere einen Online-Handel für Drogen hoch oder feiern Halloween. Ein scheinbarer Mordversuch und eine Verhaftung treiben das Drama am Ende auf die Spitze.Die Sport-Highlights im Oktober auf JoynFußball-Fans sehen mit dem Livestream von SAT.1 und bei ProSieben MAXX ab 7. Oktober die Qualifikationsspiele der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2021. Am 26. Oktober trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund auf den FC Ingolstadt 04 um 20:00 Uhr live im SPORT1-Livestream auf Joyn.Weitere Highlights im Oktober auf Joyn und bei Joyn PLUS+In "Spider-Man: Far From Home" rettet Tom Holland als Spider-Man seine Freund*innen - ab 1. Oktober exklusiv bei Joyn PLUS+. Am 3. Oktober geht es actionreich weiter mit "Trucker Babes" auf Joyn und die nächste Folge immer sieben Tage im Voraus bei Joyn PLUS+. Die Fans von "The Voice of Germany" bekommen in dieser Staffel ein besonderes Schmankerl: Nach TV-Ausstrahlung gibt es die komplette nächste Folge vorab bereits bei Joyn PLUS+ zu sehen. Wie die Coaches bei "The Voice of Germany" können auch die Zuschauer*innen von "The Masked Singer" miträtseln, wer sich hinter den Gesangstalenten versteckt - Die neue Staffel ab 16. Oktober auf Joyn. Ab 20. Oktober tanzen Marine Corps Sergeant Nicholas Brody und CIA-Agentin Carrie Mathison wieder einen delikaten Tanz der Lügen und Intrigen und fesseln die Zuschauer*innen mit wöchentlich neuen Folgen der sechsten Staffel "Homeland" auf Joyn Primetime.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen.