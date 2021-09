Stavenhagen (ots) -Die Neuauflage des Erfolgsspiels FIFA 22 wird ab dem 1. Oktober 2021 die Fans in aller Welt entzücken. Die Kunden von Netto Deutschland werden jedoch nicht nur die neuen Features begeistern, der Preis ist bei Netto ein wahrhaftiger Knaller: Für nur EUR 54,99 für PS4 und EUR 64,99 für PS5 ist das Spiel am offiziellen Release Day dem 1. Oktober 2021 in allen Netto-Märkten erhältlich. Doch nicht nur auf dem virtuellen Platz heißt es schnell sein, die Spiele sind als Aktionsware nur in beschränkten Mengen verfügbar.FIFA gehört zu den beliebtesten und meistverkauften Computer- und Konsolen-Spielen weltweit. Es wird regelmäßig aktualisiert und mit neuen Funktionen und Lizenzen ausgestattet. Das Cover der neuesten Version FIFA 22 ziert wieder der französische Nationalspieler und Stürmer bei Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.Mehr unter www.netto.de.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiter, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGMarkus UngruheLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: markus.ungruhe@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/5030550