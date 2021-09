Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der Zinssitzung in Amerika am vergangenen Mittwoch lehnten sich die Marktteilnehmer zurück und warteten auf die Bundestagswahl in Deutschland, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aber auch der Ausgang der Wahl sollte keine signifikanten Einflüsse auf die Devisenmärkte haben. Noch dazu, wenn nicht klar sei, welche Regierung am Ende herauskommen werde. Was man wisse sei, dass die Anleiherückkäufe der Notenbank in Amerika zu Ende gehen würden und dass erste Zinserhöhungen im Laufe des nächsten Jahres den Zinsabstand dies- und jenseits des Atlantik wieder größer werden lassen würden. ...

