Eben im Pongau, Österreich (ots) -Durch die intelligente Sektorenkopplung können mit SMARTFOX Pro einzelne Komponente wie E-Ladestationen, Wärme- und Poolpumpen, sowie Boiler (Heizstäbe) zur Warmwasserbereitung, Batteriespeicher, Klimageräte, Infrarotheizungen, usw. verbunden und aus einer Hand, sowie vollautomatisch gesteuert werden.Das SMARTFOX Energiemanagement-System wurde seit 2012 kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist die 4. Generation auf dem Markt.WarmwasserbereitungBei Stromüberkapazitäten wird per Analogausgang der (bestehende) Heizstab über einen Leistungssteller stufenlos angesteuert. Mit der Möglichkeit einen PT 1000 Temperaturfühler anzuschließen, kann das Warmwasser auf einer Mindesttemperatur gehalten und per PV-Überschuss auf die eingestellte Maximaltemperatur aufgeheizt werden.SMARTFOX Pro ist mit 4 Relaisausgängen ausgestattet und kann damit weitere Verbraucher ansteuern wie z.B.: ein zusätzlicher Heizstab, Smart Grid fähige Wärmepumpen und Klimageräte, Poolpumpen, IR Heizungen.E-LadestationenEin weiteres Highlight ist die Beladung von Elektrofahrzeugen mit überschüssiger PV-Energie. Hierzu wird die neue Ladestation - der SMARTFOX Pro Charger - bei 1,3kW einphasig angesteuert und ab 4,3kW Überschuss schaltet die Ladestation auf 3-phasigen Betrieb um. Es kann zwischen Überschuss- und Zwangsladung gewählt werden.Monitoring & Verrechnungssystem für E-LadestationenMit unserem kostenlosen Monitoring (my.smartfox.at) haben die Benutzer ihren Energiefluss immer im Blick. Ob auf Smartphone, Tablet oder Computer, sie haben jederzeit einen vollen Überblick, wie viel Strom sie gerade verbrauchen, erzeugen oder vom Netz beziehen oder einspeisen.COMING SOON - Mit dem neuen, smarten Abrechnungssystem können Sie einfach & zuverlässig Ladeberichte erstellen und Ladevorgänge manuell oder vollautomatisch abrechnen. Zusätzlich sehen Sie alle verfügbaren Ladestationen, können Benutzer & Gruppen verwalten, sowie diverse Auswertungen vornehmen.Einfache MontageDas Gerät wird auf die Hutschine im Verteilerschrank montiert und per LAN mit dem Internet/Router verbunden. Die Erstinbetriebnahme kann einfach per Access Point über das Smartphone direkt auf der SMARTFOX - Website vorgenommen werden.Händler können sich unter my.smartfox kostenlos registrieren und ihre Kunden verwalten und fernwarten! SMARTFOX ist mit allen großen Herstellern kompatibel.