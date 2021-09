New York (ots/PRNewswire) -Prodapt ist Finalist beim TM Forum's Excellence Award 2021 in der Kategorie Cloud Native IT and NetworksProdapt, ein führender Anbieter von Beratungs-, Technologie- und Managed-Services für die Connectedness-Branche, kehrt als Goldsponsor zur Digital Transformation World Series des TM Forums zurück und wird bei der diesjährigen Veranstaltung seine Expertise in den Bereichen 5G, Cloud und Customer Experience vorstellen.Darüber hinaus war Prodapt zusammen mit seinem Kunden Hrvatski Telekom (Teil der Deutschen Telekom) bei den TM Forum's Excellence Awards 2021 Finalist in der Kategorie "Cloud-native IT und Netzwerke". Bei diesem Projekt ging es darum, das Auftragsmanagement mit einem Cloud-nativen Ansatz zu modernisieren. Prodapt war darüber hinaus bereits im Jahr 2020 stolzer Gewinner des TM Forum Excellence Award in der Kategorie Autonomous Networks and The Edge"Wir freuen uns, erneut die Digital Transformation World Series 2021 in Zusammenarbeit mit dem TM Forum zu veranstalten", sagte Harsha Kumar, President, Prodapt. "Wir möchten präsentieren, welche Erfolge wir mit unseren Kunden beim Aufbau von softwareintensiven Netzwerken und 5G Enablement, Cloud und Customer Experience erreicht haben."In diesem Jahr wird DTWS mehr als 10.000 Führungskräfte und Branchenexperten im Bereich Connectedness zusammenbringen, um innovative Lösungen zu diskutieren, die eine schnellere digitale Transformation ermöglichen.Die virtuelle Vortragsserie erstreckt sich über vier Wochen und Prodapt bringt seine Erfahrung bei Vorträgen, einem "Digital Leadership Summit", der Reihe "in Conversation with" und im Rahmen von Interviews mit CXOs ein.Die Termine von Prodapt auf einen Blick:- 30. September 17:30 - 19:00 MESZ: CxO Summit 2: The road to a cloud-native telco: Why, where, and how? (Der Weg zu einer Cloud-nativen telco: Warum, wo und wie?) Harsha Kumar, President, Prodapt, zusammen mit anderen Führungskräften der Branche.- 5. Oktober 9:00 - 9:15 MESZ: In Conversation: Software-intensive networks framework to fast track the rollout and integration of 5G and next-generation networks, to achieve business agility. (Software-intensives Netzwerk-Framework zur Beschleunigung der Einführung und Integration von 5G und Netzwerken der nächsten Generation, um geschäftliche Agilität zu erreichen.) Rajiv Papneja, SVP und Global Head of Network & Cloud Services Practice, ProdaptIan Turkington, VP Architektur und APIs, TM Forum- Oktober, 15:00 - 17:00 Uhr MESZ: Blending the physical and digital world: What is the future of telco CX? ((Verschmelzung der physischen und digitalen Welt: Wie sieht die Zukunft von telco CX aus)?Antony Lisamore, Leitung B2B IT, Liberty Lateinamerika Smita Katariya, VP & Global Head of Salesforce Practice, ProdaptInformationen zu Prodapt: www.prodapt.comProdapt hat sich auf die Connectedness-Vertikale spezialisiert. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider (D/MSPs), Technologie- und digitale Plattformunternehmen, die sich mit dem Thema Vernetzung beschäftigen.Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen wie AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen anderen zusammen. Dank der Kunden von Prodapt bleiben aktuell mehr als eine Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräte miteinander in Verbindung.Prodapt betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Latam, Indien und Afrika. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats, der Jhaver Group, die über 22.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.Pressekontakt:Krishna Kumar Nkrishnakumar.n@prodapt.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1498715/Prodapt_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1633470/Prodapt_TM_Forum.jpgOriginal-Content von: Prodapt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118436/5030634