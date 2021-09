Unterföhring (ots) -- Ab 29. September auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie auf Sky Atlantic- Basierend auf der bahnbrechenden Serie "The L Word"- Mit Jennifer Beals ("Swamp Thing"), Katherine Moennig ("Ray Donovan"), Leisha Hailey ("Bosch")Basierend auf der bahnbrechenden SHOWTIME®-Serie "The L Word" kehrt "The L Word: Generation Q" (https://www.sky.de/serien/the-l-word-generation-q-182617) mit einer zweiten Staffel zurück. "The L Word: Generation Q" ist ab 29. September immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Auch Staffel eins ist auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "The L Word: Generation Q":In der zweiten Staffel begleiten wir das Leben von Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Sarah Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi) und Angelica Porter-Kennard (Jordan Hull) während sie Liebe, Herzschmerz, Rückschläge und Erfolg in L. A. erfahren.Die zweite Staffel wird von der Showrunnerin Marja-Lewis Ryan ("The Four-Faced Liar", "6 Balloons") produziert, zusammen mit Serienschöpferin Ilene Chaiken, Kristen Campo, Allyce Ozarski, Maisha Closson sowie Jennifer Beals, Katherine Moennig und Leisha Hailey.Emmy®-Gewinnerin Rosie O'Donnell ("SMILF"), Donald Faison ("Scrubs"), der Emmy- und Academy Award®-nominierte Griffin Dunne ("House of Lies", "This is Us") und Vanessa Williams ("Candyman") haben Gastauftritte in mehreren Episoden. Die Serie wird international von der ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben.Facts:Originaltitel: "The L Word: Generation Q", Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2021. Showrunner: Marja-Lewis Ryan. Creator: Ilene Chaiken, Regie: Marja-Lewis Ryan, Sarah Pia Anderson, Katrelle N. Kindred. Producer: Marja-Lewis Ryan, Ilene Chaiken, Kristen Campo, Allyce Ozarski, Maisha Closson, Jennifer Beals, Katherine Moennig, Leisha Hailey. Darsteller: Jennifer Beals, Katherine Moennig, Leisha Haile, Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas, Sepideh Moafi, Jordan Hull.Ausstrahlungstermine:Ab 29. September 2021 immer mittwochs ab 20.15 Uhr zwei Episoden wöchentlich auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch. Staffel zwei ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5030629