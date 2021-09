Seit der Firmengründung durch Dr. Erwin Sick im September 1946 ist das südbadische Technologieunternehmen Sick mit Pionierleistungen zum Wohl des Menschen und der Umwelt auf allen Märkten unterwegs. Ein Anlass zum Feiern. Bei einem offiziellen Festakt am Firmenhauptsitz in Waldkirch am 24. September 2021 würdigten geladene Gäste und Wegbegleiter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam mit der Gründerfamilie Sick und dem Vorstand die vergangenen 75 Jahre und warfen einen Blick in die Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...