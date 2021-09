DGAP-News: RAMFORT GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Anleihe

RAMFORT GmbH: Positiver Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr und positiver Ausblick



27.09.2021

Die RAMFORT GmbH veröffentlich aktuell Halbjahreszahlen und freut sich über einen sehr positive Geschäftsentwicklung. Die in 2020 gesicherten Immobilienzukäufe wurden mit den Projektgesellschaften vollständig umgesetzt. Schon während der Übernahmephase, wurden die ersten Vermietungsergebnisse gesichert und es konnten erste Verlängerungen von Bestandsmietern vereinbart werden. Damit sind schon im ersten Halbjahr die Mieterträge erheblich gesteigert worden, was sich aber im vollen Umfang erst im zweiten Halbjahr auswirken und in der GuV zeigen wird. Damit liegt die RAMFORT sogar vor ihrem eigenen Plan uns ist mit der aktuellen Geschäftsentwicklung sehr zufrieden. Für die RAMFORT führt dies zu den geplanten Erträgen aus Zinsen und Steigerung von Umsatz und Gewinn. Damit ist die erste geplante Zinszahlung der von der RAMFORT GmbH emittierten Anleihe 2021/26 am 15. März 2022 heute schon gesichert. In manchen Finanzmedien wurde fälschlicherweise von einem ersten Zinstermin am 15. September 2021 berichtet, was aber gemäß der veröffentlichen Anleihebedingungen und dem genehmigten Wertpapierprospekt unzutreffend ist. Anleihebedingungen, Wertpapierprospekt sowie die aktuellen Halbjahreszahlen www.ramfort.de/disclaimer.html einzusehen.

