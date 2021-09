London und München (ots/PRNewswire) -Prodigy Technovations Pvt. Ltd, ein Unternehmen mit Sitz in Bangalore, stellt sein PGY-UFS4.0-PA (https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/) M-PHYSM, UniPro®, UFS4.0 Protocol Analyzer für die Entwicklung und Validierung von Flash-Speicher UFS 4.0 der nächsten Generation mit 23,2 Gbit/s pro Lane-Schnittstelle für 5G, Mobile, Automotive, IOT, AR/VR-Anwendungen vor. PGY-UFS4.0-PA (https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/) ist das führende Instrument, das es den Design- und Testingenieuren ermöglicht, die UniPro- und UFS3.0-Designs auf ihre Spezifikationen zu prüfen. PGY-UFS4.0-PA ist abwärtskompatibel mit den UFS2.0/2.1/3.0 und 3.1 Spezifikationen.Deep Capture, leistungsstarke Trigger-Funktionen und detaillierte Analyseansichten bieten einen beispiellosen Einblick in Universal Flash Storage 4.0, UniPro® und M-PHYSM-Protokollschichten. Die Multilayer-Ansicht in PGY-UFS4.0-PA (https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/) in PGY-UFS4.0-PA bietet die vollständige Ansicht der M-PHYSM-, UniPro®- und UFS-Protokollaktivitäten in einer einzigen grafischen Benutzeroberfläche. Der Benutzer kann die Protokollaktivitäten zwischen den einzelnen Protokollschichten leicht korrelieren, um eine schnelle Fehlersuche durchzuführen und die Ursache für Protokollfehler zu finden. Der Benutzer kann verschiedene Auslösebedingungen festlegen, um bestimmte Protokollaktivitäten zu erfassen und die Kommunikation zwischen UFS4.0-Host und Gerät zu dekodieren. Dekodierte Daten werden in Symbol-, UniPro- und UFS-Schichtpaketen angezeigt. Der Fehlerbericht enthält eine Zusammenfassung der verschiedenen Arten von Protokollfehlern in Millionen von Protokollpaketen.Hauptmerkmale von PGY-UFS4.0-PA (https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/) M-PHYSM, UniPro® und UFS4.0 Protokoll-Analysator- Flexibilität bei der Erfassung sehr großer Datenmengen durch kontinuierliches Streaming von Protokolldaten- Gelötete aktive Sonde und kundenspezifisch entwickelte Sonden bieten hohe Signaltreue- Echtzeit-Protokolldekodierung mit Fehleranalyse- Trigger basierend auf MPHY-, UniPro-, UFS-Schicht-Paketinhalt- MPHY, UniPro und UFS-Schicht Protokolldekodierung- Leistungsstarke Such- und FilterfunktionenFür detaillierte Produktinformationen besuchen Sie https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/Ein Video zu diesem Produkt finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=ogSAzx2u0NgProdigy Technovations stellt PGY-UFS4.0-PA (https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/) auf der kommenden MIPI Devcon vor. Besuchen Sie uns auf der MIPI Devcon (https://www.mipi.org/devcon/2021) vom 28. bis 29. September 2021 um mit uns zu reden. UFS4.0-Webinar (https://prodigytechno.com/event/webinar-on-ufs-4-0-20th-october-2021/) ist für den 20. Oktober 2021 geplant.Preisgestaltung, Verfügbarkeit:PGY-UFS4.0-PA (https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/) ist jetzt bestellbar. Für Bewertung und Preisgestaltung, schreiben Sie an contact@prodigytechno.comInformationen zu Prodigy TechnovationsProdigy Technovations Pvt Ltd ist der führende Anbieter innovativer Protokollanalyselösungen für gängige und neue Technologien wie eMMC (https://prodigytechno.com/device/emmc-protocol-analyzer/), SD (https://prodigytechno.com/device/emmc-protocol-analyzer/), SDIO (https://prodigytechno.com/device/emmc-protocol-analyzer/), UHS II (https://prodigytechno.com/device/uhs2-protocol-analyzer/), I3C (https://prodigytechno.com/device/i3c-protocol-analyzer/), RFFE (https://prodigytechno.com/device/rffe-protocol-analyzer/), SPMI (https://prodigytechno.com/device/spmi-protocol-analyzer/). Wir bieten Lösungen für Protokolldekodierung und PHY-Schichttests mit Test- und Messgeräten. Zu den laufenden Bemühungen des Unternehmens gehört die erfolgreiche Implementierung innovativer und umfassender Protokollanalyselösungen unter Verwendung neuester Hardwaretechnologien.Pressekontakt:Godfree CoelhoGodfree.coelho@prodigytechno.com+91 80 4212 6100Foto https://mma.prnewswire.com/media/1631999/HSG5B_Protocol.jpgVideo https://mma.prnewswire.com/media/1632010/UFS_video.mp4Original-Content von: Prodigy Technovations Pvt Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148329/5030738