München (ots) -- Die Zuschauer entscheiden, welches Couple gewinnt- Wer holt die 50.000 Euro?- Das große Finale von "Love Island", heute um 22:15 Uhr bei RTLZWEIVier Wochen Liebesabenteuer neigen sich dem Ende zu. Heute Abend ist das große "Love Island"-Finale da! Isabell und Robin, Andrina und Martin, Jennifer und Dennis oder Heike und Dominik - welches Couple hat die Herzen der Zuschauer am meisten berührt? Das Ergebnis aus dem Finalvoting in der "Love Island"-App entscheidet ganz allein, welche beiden Islander als Gewinner die Villa verlassen. Vor dem großen Showdown gibt es für die Couples noch eine letzte Challenge. Bei ihrer "Traumhochzeit" können die Islander unter Beweis stellen können, wie gut sie zusammenpassen.Und was glaubt "Love Guard" und Moderatorin Sylvie Meis wer gewinnen wird? "Ich gönne es von Herzen allen, aber mein persönlicher Favorit wäre Andrina. Sie ist eine so herzliche und liebe Person, versteht sich mit jedem, hat aber trotzdem eine klare und starke Meinung und in Martin eine tolle Liebe gefunden. Außerdem brauchen die beiden ja auch ein wenig Start-Kapital, um entsprechend die Distanz zwischen den Wohnorten und die Flugtickets finanzieren zu können", so die Moderatorin lächelnd. Und wie stehen die Chancen bei den Finalisten, sich auch nach "Love Island" weiter kennen und lieben zu lernen? "Ich drück Robin und Isabell da ganz fest die Daumen - da sehe ich Potential, auch da sie sehr nah beieinander wohnen. An Andrina und Martin zweifle ich nicht. Aber man darf natürlich auf gar keinen Fall unterschätzen, was es heißt, jemanden in einer Alltagssituation näher kennen zu lernen. Ich drücke natürlich all unseren Couples ganz fest die Daumen und wünsche es allen, dass ihre Liebe sich auch nach 'Love Island' weiterentwickelt".Hier die Final-Couples im Überblick:Andrina und MartinEs hat von Anfang an gefunkt - als Granate Martin in die Villa einzog, hatte der Gütersloher nur Augen für Andrina. Und auch die schöne Schweizerin war gleich hin und weg von dem 29-Jährigen. Die Camping Pause hat beide auf die Probe gestellt, doch selten haben sich zwei Herzen so sehr vermisst. Nach dem emotionalen Wiedersehen war klar, Martin und Andrina sind ein Traumcouple.Isabell und RobinBei den beiden war es Liebe auf den zweiten Blick. Und bei ihrem ersten Date wurde gleich die Flirtmaschine angeworfen. Robin hat nicht lange gezögert und die Gunst der Stunde genutzt, um Isabell zu küssen. Damit flogen die Schmetterlinge in ihren Bäuchen los. Zwischendurch kriselte es bei dem süßen Couple und als die neuen Granaten Jennifer und Angelina auch noch ein Auge auf Robin geworfen haben, wurde das junge Liebesglück auf eine weitere Probe gestellt. Doch der Augsburger wollte nur Isabell und auch die schwebt bei Robin auf Wolke sieben.Jennifer und DennisGranate Jennifer hat sich Dennis gekrallt und für die beiden ging es gleich auf die Überholspur. Es wurde gekuschelt und geknutscht, als gäbe es kein Morgen mehr. Ziemlich perfekt. Zu perfekt, denn dann wollte Jennifer doch noch Robin kennenlernen. Der Schock saß bei dem 22-Jährigen Dennis tief. Fake-Vorwürfe der anderen Islander machten die Situation für Jennifer nicht besser. Doch wenn zwei Herzen zusammengehören, dann finden sie auch zueinander. Dennis und Jennifer zeigen, dass man zweite Chancen verdient hat. Und jetzt geht es zwischen den Couple heißer her als je zuvor...Heike und DominikJannik oder Dominik - Granate Heike war zwischen den beiden Islander hin und hergerissen, fand beide gut, doch am Ende hat ihr Herz zu Dominik gefunden. Die beiden sind auf Kuschelkurs. Doch irgendwie scheint der Vibe noch nicht hundertprozentig auf einer Wellenlänge zu sein. Die Schwäbin und der Hamburger hatten bisher aber auch die kürzeste Zeit sich kennenzulernen. Auch wenn es zwischendurch hakt, fühlen sich sie die beiden zueinander hingezogen.Eines dieser Paar wird von den Zuschauern zum Gewinner-Team gekürt. Dann wird einer der beiden Sieger noch ein letztes Mal vor die Wahl gestellt: Geld oder Liebe? Jeder zieht einen Umschlag, doch nur in einem ist das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Wird der oder die Glückliche die Kohle mit seinem Couple teilen oder nicht?Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", heute um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974) verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Jana Ina Zarrella führt durch die Dating-Show. 