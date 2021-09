DJ WAHL21/Scholz bekräftigt Auftrag zur Regierungsbildung mit Grünen und FDP

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat nach Gremiensitzungen der Partei seinen Anspruch auf eine Regierungsbildung unterstrichen und schnelle Gespräche mit Grünen und FDP über eine Ampel-Koalition angekündigt. "Für uns ist ganz klar, dass daraus jetzt ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir uns darum bemühen, eine Regierung zu bilden", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz nach Beratungen des SPD-Präsidiums in Berlin. Man werde versuchen, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten.

Scholz erinnerte daran, dass es "eine sehr erfolgreiche sozialliberale Koalition" unter den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt gegeben und die SPD auch "eine sehr gute Regierungszeit mit den Grünen" gehabt habe. "Jetzt gewissermaßen eine sozial-ökologisch-liberale Koalition zu bilden, hat also Grundlagen in der Geschichte der Regierungstätigkeit in Deutschland."

Scholz kündigte an, er wolle "so schnell wie möglich eine Regierung bilden" - möglichst vor Weihnachten. Das solle eine Koalition des Vertrauens werden. Über einzelne "rote Linien" für die Verhandlungen wollte er in dem Kontext auch auf Nachfrage von Journalisten nicht spekulieren. "Wir werden jetzt nicht mit Ihnen die einzelnen Details künftiger Koalitionsgespräche durcherörtern", betonte Scholz. Die Koalitionsverhandlungen sollten nicht in der Öffentlichkeit geführt werden.

