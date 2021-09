DJ Puma-Chef sieht Potenzial für mehr als 10 Mrd Euro Umsatz

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelkonzern Puma will in Konkurrenz zu Nike und Adidas die eigenen Umsätze auf längere Sicht verdoppeln. "Puma hat in jedem Fall das Potenzial, auf mehr als zehn Milliarden Euro Umsatz zu kommen", sagte Vorstandschef Björn Gulden dem Handelsblatt. "Danach sehen wir weiter."

Aktuell laufen die Geschäfte bei der weltweiten Nummer drei nach seinen Angaben gut. "Wir kommen gut durch das dritte Quartal, und wir haben das Gefühl, dass auch das vierte Quartal unter den Umständen gut wird", sagte Gulden. Die Herausforderungen blieben allerdings groß. "Vietnam ist zu, es besteht ein Mangel an Containern, die Frachtraten haben sich versechsfacht und generell ist die Lieferkette zur Zeit wegen Corona schwierig."

Puma peilt für das Jahr 2023 eine zweistellige operative Umsatzrendite an. Im vergangenen Jahr hatte sich die Marge wegen der Corona-Pandemie auf vier Prozent halbiert.

