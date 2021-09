China hat in puncto Bitcoin und anderer Kryptowährungen wieder die Zügel angezogen. Jetzt haben erste große Kryptobörsen Konsequenzen gezogen. Manchen bleibt nur die Flucht. Es ist nicht das erste Mal, dass China aus Angst vor einem drohenden Kontrollverlust gegen den Handel oder das Mining von Bitcoin und anderen Kryptowährungen vorgeht. Doch der am Freitag von der Chinesischen Volksbank (People's Bank of China) angekündigte Schritt ist eine bisher nicht gekannte Eskalation. Transaktionen sollen künftig als illegale Finanzaktivitäten verfolgt werden. Internationale...

