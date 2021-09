Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Bharti Airtel ("Airtel"), Indiens führendem Anbieter von Kommunikationslösungen, ausgewählt wurde, um Airtels optische Netzwerkkapazität in den Märkten wichtiger Metropolen zu erweitern.Tejas wird seine hochmodernen TJ1600 DWDM/OTN-Produkte liefern, installieren und betreuen, um die optischen Netzwerke von Airtel in Richtung Edge zu erweitern und 5G-Backhaul, B2B-Dienste und Breitbandanwendungen zu ermöglichen. Durch die erweiterte Kapazität kann Airtel seinen Kunden angesichts des rapiden Anstiegs des Datenverbrauchs in Indien eine hervorragende Anbindung garantieren.Randeep Sekhon, Chief Technology Officer von Bharti Airtel, sagte: "Airtel hat im Rahmen seiner 5G-Bereitschaft erhebliche Investitionen in den Ausbau seiner Metro-Netzkapazitäten getätigt, um den erhöhten Bandbreitenbedarf von Festnetz- und Unternehmenskunden zu decken. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Tejas bei dieser wichtigen Netzwerkerweiterung, die es uns ermöglicht, unseren Kunden eine erstklassige Anbindung zu bieten."Sanjay Nayak, Managing Director und CEO von Tejas Networks, sagte: "Wir freuen uns über die Vertiefung unserer jahrzehntelangen Partnerschaft mit Airtel. Airtel hat sich als einer der führenden Telekommunikationsdienstleister der Welt etabliert. Im Rahmen dieses neuen Vertrages werden wir unsere Multi-Terabit-TJ1600-DWDM/OTN-Produkte bereitstellen, um Airtels Metro-Netzkapazität bis zum Netzrand zu erweitern. Wir freuen uns, dass unsere TJ1600-Plattform mit ihrem modularen 'Pay-as-you-grow'-Design, das Wellenlängen von 100 Gbit/s bis 600 Gbit/s unterstützt, und ihrer universellen OTN/DWDM-Architektur, die eine fortschrittliche Bandbreitenerweiterung und -optimierung ermöglicht, bei führenden Telekommunikationsanbietern rund um den Globus großen Anklang findet."Informationen zu Tejas Networks LimitedTejas Networks entwirft, entwickelt und verkauft hochleistungsfähige Netzwerkprodukte an Telekommunikationsdienstleister, Internet Service Provider, Versorgungsunternehmen, Verteidigungs- und Regierungseinrichtungen in über 75 Ländern. Tejas-Produkte nutzen eine programmierbare, softwaredefinierte Hardware-Architektur mit einer gemeinsamen Software-Code-Basis, die nahtlose Upgrades neuer Funktionen und Technologiestandards ermöglicht.Für weitere Informationen besuchen Sie Tejas Networks unter http://www.tejasnetworks.com oder kontaktieren SieInvestor Relations: ir@india.tejasnetworks.comMr. Santosh Kesavanskeshavan@india.tejasnetworks.comTelefon: +91 80 41794600Logo: https://mma.prnewswire.com/media/826177/Tejas_Networks_Logo.jpgOriginal-Content von: Tejas Networks Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157563/5030880