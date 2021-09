Herzogenaurach (awp/dpa) - Dax-Neuling Puma will seine Umsätze auf längere Sicht verdoppeln. "Puma hat in jedem Fall das Potenzial, auf mehr als zehn Milliarden Euro Umsatz zu kommen", sagte der Vorstandschef des Sportartikelherstellers in Herzogenaurach, Björn Gulden, dem "Handelsblatt" (Montag). "Wenn sich die Dinge normalisieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...