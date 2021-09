Baden-Baden (ots) -Zwei Neustarts: "Biografie" mit Schauspieler Samuel Finzi (seit 21.9.) und "Score Snacks" (ab 15.10.) / Highlight: "Weltspiegel"-Podcast / Alle SWR Podcasts in der ARD AudiothekDer Südwestrundfunk liefert seinen Nutzer:innen in zahlreichen Podcasts hintergründige Information aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Bildung und Sport, aber auch anregende Unterhaltung, niveauvollen Talk und Comedy. Im Oktober startet der Filmmusik-Podcast "Score Snacks" über den Soundtrack großer Kinofilme (ab 15.10.). SWR2 präsentiert die 28-stündige Lesung des Romans "Biografie" von Maxim Biller als Podcast (36 Folgen, seit 21.9.). Ein Podcast-Highlight zum Nachhören: der "Weltspiegel"-Podcast widmet sich jede Woche einem besonderen Thema aus aller Welt. Alle Podcasts gibt es in der ARD Audiothek. Seit Juli 2021 sind die meisten SWR Podcasts auch über den Streaming-Dienst Amazon Music abrufbar."Biografie" von Maxim Biller - gelesen von Samuel FinziIn seinem Roman "Biografie" schreibt Maxim Biller aus Sicht zweier Freunde über jüdisches Leben nach dem Holocaust und die Unmöglichkeit, der eigenen Familiengeschichte zu entkommen. Wer bin ich und wo komme ich her, lautet die entscheidende Frage des Buches: Die Antwort steckt in einer Vielzahl von Geheimdienstgeschichten, missglückten Ehen und Affären, Verrat, Betrug, schiefen Geldgeschäften, obskuren Filmprojekten... Die Aufnahmen für die Lesung mit Schauspieler Samuel Finzi dauerten 20 Tage. Das Kulturradio SWR2 präsentiert "Biografie" als Podcast in 36 Folgen.Seit 21. September 2021, alle 36 Folgen en bloc, in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/maxim-biller-biografie/93060912), auf SWR2.de (https://www.swr.de/swr2/literatur/maxim-biller-biografie-gelesen-von-samuel-finzi-100.html) und auf den gängigen Podcast-Portalen.Der "Score Snacks"-Podcast: ein wöchentlicher Kurz-Trip in die Welt der FilmmusikEin "Score", das ist die extra für einen Film komponierte Filmmusik, die oft so eingängig ist, dass sie noch lange nach dem Kinobesuch im Ohr bleibt. SWR2 Musikredakteur Malte Hemmerich lässt in "Score Snacks" die Szenen großer Kinofilme durch genau diese Musik wieder aufleben: In weniger als zehn Minuten erklärt Malte unter anderem, was die Musik von "Harry Potter" mit Eulen zu tun hat, warum Joker im Badezimmer Cello hört oder warum der Soundtrack aus "Rocky" bis heute zum Training taugt. Auf Spotify gibt es die "Score Snacks" mit exklusiver Playlist und den kompletten Songs im Anschluss an jede Folge.Ab 15. Oktober 2021, freitags, in der ARD Audiothek, auf SWR2.de und auf den gängigen Podcast-Portalen."Weltspiegel"-Podcast von und mit den Auslandskorrespondent:innen der ARDDer "Weltspiegel"-Podcast kümmert sich um Themen, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit bleibt. Die Autor:innen des Podcasts sprechen mit Auslandskorrespondent:innen der ARD und mit Menschen, die viel zu erzählen haben, von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in der Welt. Es geht um persönliche, unmittelbare Eindrücke von vor Ort, um Einordnung und Hintergrundinformation und darum, was wir hier in Deutschland von anderen lernen können. Der "Weltspiegel"-Podcast blickt jede Woche auf andere Weltregionen: von der Weltmacht China über die Region Tigray in Äthiopien bis hin zu den Recherchen für "Inside Narcos" in Zentral- und Südamerika.Neue Folgen, samstags, in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/weltspiegel-thema/61593768) , auf DasErste.de (https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/podcast/index.html), auf SWR.de (https://www.swr.de/weltspiegel-thema/weltspiegel-podcast-102.html) und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/podcast-tipps-oktober-2021SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel.: 07221 929 23854, oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5031027